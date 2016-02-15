مسؤول: الدار العقارية الإماراتية تخطط لتمديد تواريخ استحقاق ديونها

أبوظبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لشركة الدار العقارية اليوم الاثنين إن الشركة تخطط لتمديد آجال استحقاق ديونها البالغ حجمها ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) والتي تشمل صكوكا بقيمة 750 مليون دولار.

وقال جريج فيور للصحفيين في مقابلة عبر الهاتف بشأن أرباح الشركة إن الدار تخاطب بنوكا بشأن تمديد تواريخ استحقاق الدين الذي يشمل إلى جانب الصكوك قروضا تستحق في السنوات الثلاث المقبلة.

أضاف أنه من غير المرجح أن تتأثر الدار بحريق شب في أحد مشروعاتها في قازاخستان لأنها ليست المالك.

وقال المدير التنفيذي طلال الذيابي في المقابلة ذاتها إن الشركة تتابع عن كثب سوق العقارات في أبوظبي والتي شهدت تباطؤا في الأشهر الأخيرة.