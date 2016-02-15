نخيل تسعى لجمع 5 مليارات درهم في أول قرض كبير منذ الأزمة

من أرشانا نارايانان وتوم أرنولد

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن نخيل للتطوير العقاري التي مقرها دبي تسعى لاقتراض خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) من البنوك في أول قرض كبير تجمعه الشركة منذ شارفت على الانهيار في أواخر العقد الماضي.

وقالت المصادر إن نخيل التي كانت في بؤرة أزمة ديون دبي عام 2009 بعد انهيار أسعار العقارات تجري محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك بشأن التمويل مضيفة أن المحاثات في مرحلتها الأولى.

وطلبت نخيل التي يعد مشروعها الرائد النخلة جميرا أكبر جزيرة صناعية في العالم من البنوك إبلاغها بالتسعير المحتمل إذا اقترضت لأجل ثماني إلى عشر سنوات حسبما قاله اثنان من المصادر طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست علانية.

وامتنعت نخيل عن التعليق على محادثات القرض.

وقال أحد المصادر إن نخيل ستستخدم التمويل في مشروعات بناء.

وتتطلع نخيل مثل كثير من الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الخليج للاستفادة من أسواق الدين في ظل التوقعات بصعود تكلفة الاقتراض في المنطقة في الأشهر القادمة نظرا لانخفاض السيولة في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

ونخيل إحدى شركات التطوير العقاري التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار العقارات في دبي أواخر العقد الماضي وقامت بإعادة هيكلة ديون بنحو 16 مليار دولار.