مصادر: بنك صيني ينوي إصدار سندات دولارية عبر فرع دبي

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول ينوي إصدار سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي من خلال مكتبه في دبي.

وسيكون هذا ثاني إصدار سندات للبنك عبر مكتبه في المنطقة المالية الحرة بدبي مما يبرز تنامي أعماله في الشرق الأوسط في ظل التوسع السريع للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والخليج.

كان البنك جمع 500 مليون دولار في مايو أيار عن طريق إصدار سندات خمسية شهد طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت 3.5 مليار دولار.

وقالت المصادر بشرط عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية إن الإصدار الأحدث الذي سيتكون من شرائح لأجل ثلاث وخمس سنوات قد يعلن عنه للمستثمرين هذا الشهر.