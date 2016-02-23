وحدة تابعة لصناعات الإماراتية تحصل على قرض 185 مليون دولار

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة صناعات الإماراتية اليوم الثلاثاء ان وحدة تابعة لها حصلت على قرض بقيمة 185 مليون دولار من كونسورتيوم بنوك يابانية وإماراتية.

وذكرت الشركة في بيان أن القرض سيمول قيام الشركة الغربية للأنابيب بتصنيع وبيع أنابيب صلب لقطاع النفط والغاز. وتمتلك صناعات حصة 51 في المئة في الشركة الغربية للأنابيب.

ويقدم البنك الياباني للتعاون الدولي مبلغ 111 مليون دولار وتحصل الشركة على باقي المبلغ من سوميتومو ميتسوي بانكنج كوربوريشن وبنك ميزوهو وبنك أبوظبي الوطني.

ولم تفصح صناعات عن تسعير القرض ولكنها ذكرت أنه يعد أقل تمويل من حيث التكلفة تحصل عليه.