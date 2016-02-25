مصادر: آبار أبوظبي تقترب من قرض بنحو 4 مليارات يورو

من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 25 فبراير شباط (رويترز) - أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز اليوم الخميس أن صندوق آبار للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي يقترب من الحصول على قرض بنحو أربعة مليارات يورو (4.4 مليار دولار) لإعادة تمويل ديون قائمة.

وبحسب المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية تبلغ مدة القرض خمس سنوات وسيحل محل عدد من القروض القائمة منها تسهيل قيمته 2.5 مليار دولار يستحق في ابريل نيسان.

وأفاد أحد المصادر أن السعر نحو 180 نفط أساس فوق الأسعار القياسية وقال المصدران الآخران إنه أقل من 200 نقطة أساس.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من آبار التي لها حصص في شركات مثل أوني كريديت وآبار للإنشاءات المدرجة في دبي وفيرجن جالاكتيك التابعة لرجل الأعمال ريتشارد برانسون.

ومثل هذه الصفقة الكبيرة المقومة باليورو فحسب أمر نادر للمقترضين الخليجيين حيث تفضل الشركات الإقليمية الاقتراض بالعملة المحلية أو الدولار المربوطة به عملاتهم المحلية.

لكن آبار قد تستفيد من توافر السيولة باليورو بفضل برنامج طبع النقود للبنك المركزي الأوروبي ولأن لها أصولا كثيرة في القارة.

كان القرض البالغ 2.5 مليار دولار الذي سيحل التمويل الجديد محله مقوما جزئيا باليورو إلى جانب الدولار والدرهم الإماراتي. ومن بين البنوك التي دعمت ذلك القرض بنك أوف أمريكا ميريل لينش واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وفقا لبيانات تومسون رويترز.

كانت مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن القرض الجديد مدعوم من الشركة الأم شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) لكنها لم توضح طبيعة الدعم.

وتدير آبار محفظة استثمارات تشمل القطاع العقاري والصناعات الجوية والخدمات المالية والطاقة.