إينوك الإماراتية تحصل علي قرض 230 مليون دولار من بنك صيني

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) اليوم الثلاثاء إنها حصلت على قرض بدون ضمان بقيمة 230 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني.

وذكرت الشركة في بيان أن القرض ومدته خمسة أعوام سيساعد الشركة في تمويل مشروعات جديدة وخطط توسع.