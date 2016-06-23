دبي التجاري يقترب من توقيع اتفاق قرض قيمته قد تبلغ 500 مليون دولار

من توم أرنولد وديفيد فرينش

دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن من المنتظر أن يوقع بنك دبي التجاري خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاق قرض أجله ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار لتمويل دين قائم.

وتحرص بنوك منطقة الخليج على جمع أموال مع تعرض السيولة لضغوط جراء تدني أسعار النفط وقبيل زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام إذا أقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة من جديد.

وكان من المقرر أن يوقع بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا الأسبوع.

وقال مصدران إن ما بين ثمانية وعشرة بنوك ستقدم قرض بنك دبي التجاري ومن بينهم سيتي جروب وبنك أبوظبي الوطني وكوميرتس بنك وستاندرد تشارترد. وأضافا أن كوميرتس بنك يضطلع بمهمة تنسيق القرض.

وقالت المصادر إن سعر القرض يشمل الهوامش والرسوم بواقع 155 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).

وقال مصدران إن بنك دبي التجاري يتطلع للحصول على 500 مليون دولار لكنه قد يضطر لتسوية بقيمة 450 مليون دولار فقط إذا لم يتمكن من الحصول على عروض كافية.

وامتنع بنك دبي التجاري عن التعليق.

أضافت المصادر أن البنك يسعى لجمع المبلغ لإعادة تمويل قرض بقيمة 450 مليون دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول. وبحسب بيانات تومسون رويترز سيكون سعر الفائدة على التسهيل الذي أجله ثلاث سنوات 125 نقطة أساس فوق ليبور.

وارتفعت تكاليف الاقتراض في الأشهر الأخيرة حيث يقوم المستثمرون بتسعير الدين المحلي بفائدة أعلى بسبب المخاوف بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على مستويات السيولة.