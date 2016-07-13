مصحح-بيان: مشروع مشترك يجمع 107 ملايين دينار لدعم العمل في مطار البحرين

(لتوضيح أن المشروع المشترك هو الذي يجمع الأموال وليس المطار)

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - قال بيان من بنوك اليوم الأربعاء إن مقاولين يعملون في مطار البحرين الدولي جمعوا 107 ملايين دينار (283.6 مليون دولار) لتمويل أعمال تحديث المطار.

وذكر بيان من بنك المشرق الذي تولى ترتيب التمويل أن التسهيل الائتماني يغطي متطلبات رأس المال العامل وخطابات الضمان للمشروع المشترك المنوط به إتمام المشروع. ويشارك البنك العربي الأردني أيضا في التمويل.

ويضم المشروع المشترك أرابتك المدرجة في دبي وتاف للإنشاءات التركية والتي جرى تفويضها في يناير كانون الثاني بإنجاز الأعمال الرئيسية من مشروع التحديث والتوسعة البالغة قيمته 1.1 مليار دولار.