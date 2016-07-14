آبار توافق على تسهيل لأرابتك الإماراتية قيمته 400 مليون درهم

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة أرابتك العقارية الإماراتية اليوم الخميس إن آبار للاستثمار وافقت على تقديم تسهيل بقيمة 400 مليون درهم (108.9 مليون دولار) لمساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة في سوق التشييد بالمنطقة.