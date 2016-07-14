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آبار توافق على تسهيل لأرابتك الإماراتية قيمته 400 مليون درهم

Thu Jul 14, 2016 6:20am GMT
 
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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة أرابتك العقارية الإماراتية اليوم الخميس إن آبار للاستثمار وافقت على تقديم تسهيل بقيمة 400 مليون درهم (108.9 مليون دولار) لمساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة في سوق التشييد بالمنطقة.

وقال سعيد محمد المحيربي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أرابتك القابضة المدرجة في دبي إن التسهيل سيوفر للشركة تمويلا إضافيا لاستخدامه من أجل تسليم مشروعات قائمة وأخرى جديدة في المواعيد المقررة.

وتمتلك آبار للاستثمار التي تمثل صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي 36 بالمئة من شركة أرابتك.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 