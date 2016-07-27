مقدمة 1 ،حصري-باسيفيك كونترولز بالامارات تبحث مع بنوك إعادة هيكلة ديون

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من توم أرنولد وديفيد فرينش وهديل الصايغ

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن باسيفيك كونترولز وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من دبي مقرا لها تجري محادثات مع بنوك لإعادة هيكلة ديون قيمتها 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) لتصبح واحدة من كبرى الشركات التي تضطر لذلك منذ أن بدأ اقتصاد الإمارة في التباطؤ.

وستصبح الشركة النموذج الأبرز حتى اليوم للشركات التي تتلقى مساعدة وفق آلية خاصة وضعها اتحاد مصارف الإمارات لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في سداد ديونها حسبما ذكرت المصادر.

وتأسست باسيفيك كونترولز ذات الملكية الخاصة في عام 2000 واستفادت من ازدهار الاقتصاد في الإمارات حيث تقدم خدمات تكنولوجية للشركات المحلية وتوسعت مؤخرا في عدة مجالات من بينها الحوسبة السحابية.

وتباطأت اقتصادات الخليج منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط يقلص الإيرادات في 2014 وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق وإرجاء مشروعات.

ومن بين عملاء باسيفيك كونترولز مؤسسات حكومية مثل الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركات تسيطر عليها الحكومة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إضافة إلى بنوك ومستشفيات ومدارس بحسب الموقع الاكتروني للشركة.

ولديها أيضا عملاء خارج دولة الإمارات مثل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.