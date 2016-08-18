مصادر: أبوظبي الوطني يخطط لأول إصدار سندات خضراء بالشرق الأوسط

دبي 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن بنك أبوظبي الوطني يخطط لبدء جولة بين المستثمرين الأسبوع المقبل للترويج لإصدار قياسي من السندات الخضراء سيستخدم للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقالت المصادر إن الإصدار سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويعني الحجم القياسي للإصدار ألا يقل عن 500 مليون دولار. وامتنع متحدث باسم بنك أبوظبي الوطني عن التعليق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)