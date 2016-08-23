الرئيس التنفيذي لرأس الخيمة الوطني: نتوقع نمو القروض بمعدل في أوائل الآحاد في 2016

دبي 23 أغسطس آب (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني إن البنك يتوقع نموا ضعيفا للقروض في 2016 مع استمرار الطلب الضعيف على الاقتراض من المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال بيتر إنجلاند للصحفيين حين سئل عن توقعاته لنمو قروض البنك في 2016 "بصفة عامة أتوقع أن يكون النمو على أساس سنوي بمعدل في أوائل خانة الآحاد.

"الأنشطة المصرفية تنكمش.. وستواصل الانكماش لبعض الوقت ولكن ليس لاننا لا نقرض بل لأن الطلب ليس كما كان من قبل.

وتابع "سنعوض ذلك بعض شيء من جانب أنشطة الشركات والبعض الآخر من هذا الجانب (التجزئة)."

وقال إنجلاند عند إطلاق أداة رهن جديدة إن القروض نمت عشرة في المئة في العام الماضي.

وخلص مسح للبنك المركزي الشهر الماضي إلى تباطؤ نمو الطلب على القروض للشركات في الإمارات خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو حزيران لاسيما في دبي.

وبنك رأس الخيمة الوطني هو الأكثر نشاطا في الإمارات في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعرضه لضغوط بسبب التباطؤ الاقتصادي جراء انخفاض أسعار النفط. وأعلن البنك هبوط صافي ربحه في الربع الثاني 44.7 في المئة على أساس سنوي لأسباب من بينها زيادة المخصصات للديون المشكوك في أمرها.