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مصادر: الجابر الإماراتية تبيع شركة مقاولات وتقترض بضمان فندق

Wed Aug 31, 2016 3:22pm GMT
 
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دبي 31 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر التي مقرها أبوظبي تنوي جمع نحو 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من بيع حصتها في شركة إنشاءات ومن قرض بضمان فندق فاخر في الإمارة.

يأتي هذا في إطار محاولة الشركة المملوكة ملكية عائلية للتوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة جديد مع الدائنين بعدما تخلفت في مارس آذار عن سداد مدفوعات تتعلق بخطة ديونها القائمة البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار.

يدرس دائنو المجموعة المعروفة في مجال الإنشاءات لكن لها أنشطة في مجالات أخرى خطة الديون المقترحة حيث أشارت أربعة مصادر إلى ثقتها في التوصل إلى اتفاق بنهاية العام.

وامتنع متحدث باسم مجموعة الجابر - التي أفرطت في الاستدانة في نهاية العقد الماضي للقيام بتوسعات لكنها تضررت من التباطؤ الاقتصادي - عن التعليق.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 