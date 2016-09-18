مصادر: أبوظبي الوطني يرجئ أول سندات خضراء بالشرق الأوسط

أبوظبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز اليوم الأحد أن بنك أبوظبي الوطني أرجأ أول طرح سندات خضراء في المنطقة بعد أن رأى المستثمرون أن التسعير غير جذاب.

تزداد جاذبية السندات الخضراء كمصدر اقتراض للبنوك في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين نظرا لتنامي الطلب على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

كان البنك الإماراتي أطلق جولات ترويجية في أواخر أغسطس آب لتسويق السندات ذات الحجم القياسي التي كانت ستصبح الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث كانت حصيلتها ستستخدم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وقال مصرفي مطلع على الأمر "شهية المستثمرين كانت منخفضة والسعر لم يكن مغريا."

وأضاف "الأمر قيد إعادة التقييم."

وأحجم متحدث باسم أبوظبي الوطني عن التعليق.

وقال مصرفي آخر إن المستثمرين وجدوا صعوبة في تسعير السندات نظرا لأن أبوظبي الوطني في خضم عملية اندماج مع بنك الخليج الأول الذي مقره أبوظبي أيضا.