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مصادر: الخليجية للاستثمارات تريد إعادة التفاوض على جزء من خطة ديون

Thu Sep 29, 2016 12:28pm GMT
 
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دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز إن الخليجية للاستثمارات العامة المدرجة في دبي تسعى لإعادة هيكلة قروض ترتبط بخطة دين قيمتها 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) اعتمدتها قبل أربعة أعوام.

هذه أحدث حالة لشركة خليجية تطلب متنفسا أكبر لسداد الديون بعد أن أثرت أسعار النفط والغاز المنخفضة على اقتصادات المنطقة.

وقالت المصادر إن المجموعة التي لها استثمارات متنوعة تشمل الخدمات المالية والعقارات والضيافة والصناعات التحويلية والتجزئة بدأت تتعثر في بداية 2016 ونبهت البنوك بعدها بفترة وجيزة إلى أنها لن تكون قادرة على سداد أقساط الدين.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها.

وقالت المصادر إنه في الآونة الأخيرة طلبت الشركة التي تملك نصفها عائلة الساري من إمارة الشارقة من البنوك المقرضة وعددها 27 تقريبا مساعدتها في إعادة هيكلة ديونها.

وامتنعت الشركة عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.

وقال أحد المصادر إن من المقرر أن يعقد الدائنون اجتماعا لمناقشة الطلب في الأسبوع الثاني من أكتوبر تشرين الأول وأضاف أن البنوك ستبحث كيفية وضع إطار جديد للدين. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 