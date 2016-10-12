مرتبون: طاقة الإماراتية تسعر الأربعاء إعادة إصدار سندات تستحق في 2021 و2026

هونج كونج 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تخطط لإعادة فتح إصدار سندات أكملته في يونيو حزيران اليوم الأربعاء لجمع أموال إضافية.

وجمعت الشركة مليار دولار في يونيو حزيران قسمت بالتساوي بين سندات تستحق في 2021 وأخرى في 2026.

وقالت الوثيقة إن حجم الإصدار لم يتحدد بعد لكن السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 205 نقاط أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بين البنوك للسندات التي تستحق في‭‭‬ يونيو حزيران 2021 ونطاق 255 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بين البنوك للسندات التي تستحق في يونيو حزيران 2026.

وبموجب هذا الإصدار تطرح الشركة سندات جديدة بنفس شروط السندات القائمة بما يسمح بتوفير الوقت ونفقات طرح إصدار جديد.

وكان مسؤول تنفيذي في طاقة قال في أغسطس آب إن الشركة تخطط للعودة إلى سوق السندات إما هذا العام أو أوائل 2017 لإدارة ديون يحل موعد استحقاقها.