مقدمة 1-مرتبون: طاقة أبوظبي تسعر إعادة إصدار سندات استحقاق 2021 و2026

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هونج كونج 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تخطط لإعادة فتح إصدار سندات أكملته في يونيو حزيران اليوم الأربعاء لجمع نحو 500 مليون دولار إضافية.

وجمعت الشركة مليار دولار في يونيو حزيران بالتساوي بين سندات تستحق في 2021 وأخرى في 2026.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي للإصدار الجديد تقلص إلى عائد في نطاق 3.2 بالمئة للسندات التي تستحق في يونيو حزيران 2021 ونطاق بين أربعة و4.125 بالمئة للسندات التي تستحق في يونيو حزيران 2026.

كان السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 3.35 بالمئة و4.125 بالمئة على الترتيب وفق رسالة سابقة من البنوك المرتبة للإصدار.

وأضافت الوثيقة أن طلبات الاكتتاب بلغت نحو 1.75 مليار دولار مع ميل المستثمرين ميلا طفيفا إلى السندات التي تستحق في 2026.

وتتيح إعادة الإصدار طرح سندات جديدة بنفس شروط السندات القائمة.

كان مسؤول تنفيذي في طاقة قال في أغسطس آب إن الشركة تخطط للعودة إلى سوق السندات هذا العام أو أوائل 2017 لإدارة ديون يحل موعد استحقاقها.