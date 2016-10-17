الإمارات تقرض صربيا مليار دولار لسد العجز وإعادة تمويل قروض

بلجراد 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية الصربي دوسان فوجوفيتش اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة ستقرض بلاده مليار دولار لمساعدتها في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل عجز الموازنة.

وقال فوجوفيتش خلال مؤتمر في بلجراد إن القرض لأجل عشر سنوات بفائدة 2.25 بالمئة وإن البرلمان سيصدق عليه "في الأيام القادمة".

أبلى الاقتصاد الصربي بلاء حسنا هذا العام ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن المستوى المخطط له البالغ أربعة بالمئة في العام الحالي. وتسعى صربيا لدى صندوق النقد الدولي الذي أبرمت معه اتفاق قرض بقيمة 1.2 مليار دولار كي يسمح لها بزيادة الإنفاق في العام المقبل. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)