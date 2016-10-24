مصادر: جونال التركية تقترب من اقتراض 218 مليون دولار لمشروع في دبي

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة جونال التركية تقترب من تأمين قرض تبلغ قيمته نحو 800 مليون درهم (217.8 مليون دولار) لبناء فندق ومجمع شقق في منطقة الخليج التجاري بإمارة دبي.

وذكرت المصادر أن بنك أبوظبي التجاري يرتب القرض المجمع البالغ أجله ستة أعوام مضيفا أن جونال حريصة على إتمام الصفقة في موعد أقصاه الأسبوع الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وامتنعت جونال عن التعقيب عندما اتصلت بها رويترز.

وكانت جونال من بين شركات المقاولات التي فازت في 2013 بعقد المرحلة الأولى من مشروع قناة دبي وهي مجرى مائي يمتد لثلاثة كيلومترات بين الخليج التجاري والساحل.

ويقع الخليج التجاري بين القناة ومنطقة وسط مدينة دبي حيث يوجد برج خليفة أطول مبنى في العالم.

وقبل استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020 تتلقى أنشطة سوق البناء بالإمارة دعما من عدد كبير من العقود حتى في ظل تعطل بعض المشروعات في المنطقة جراء تدني أسعار النفط.