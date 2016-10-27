أبوظبي الوطني يجمع قرضا بملياري دولار لإعادة تمويل ديون

أبوظبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث حجم الأصول اليوم الخميس إنه بدأ تسويق قرض قيمته مليارا دولار يحاول جمعه لإعادة تمويل تسهيلات ثنائية قائمة وتوفير تمويل جديد محدد المدة.

وقال البنك في بيان إن القرض ستكون مدته ثلاثة أعوام والسعر 0.65 بالمئة فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ومن المتوقع إغلاقه بنهاية العام.

ونقل البيان عن ستيفن جوردان رئيس الخزانة بالبنك قوله إن القرض سيسوق لدى البنوك التي لديها علاقات قائمة مع بنك أبوظي الوطني وعدد مختار من البنوك الأجنبية.