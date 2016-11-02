مصرفيون: راك للضيافة الإماراتية تبحث مع البنوك تمويل ديون

من ديفيد باربوشيا

دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون إن راك للضيافة القابضة الإماراتية التي تسيطر عليها حكومة إمارة رأس الخيمة تجري محادثات مع البنوك بشأن إصدار ديون.

وأضاف المصرفيون أن المجموعة المتخصصة في الترفيه والضيافة تبحث الحصول على قرض وإصدار سندات بقيمة قد تقل عن اتفاق الدين الذي أكلمته الشركة في مايو أيار من العام الماضي البالغ قيمتها 880 مليون درهم (240 مليون دولار).

وقال يانيس أناغنوستاكيس الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف باستمرار على تقييم سبل توفير التمويل المناسب لخططنا التوسعية وكما هو متوقع من مؤسسة بحجم أعمالنا فإننا نجرى مناقشات مع شركائنا المصرفيين بشأن السبل الممكنة للقيام بذلك. لا يمكننا التعليق أكثر من ذلك."

وقال المصرفيون إنه لم يجر منح أي بنك تفويضا بشأن عملية إصدار الدين الجديد المحتمل.

تسهيل الدين الذي حصلت عليه راك للضيافة بقيمة 880 مليون درهم كان في شكل قرض مشترك لثماني سنوات لدعم الاستحواذ على فندقين وتجديد اثنين آخرين ولتعزيز وإعادة تمويل ديون قائمة للشركة.