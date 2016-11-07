مصادر: ميدان بدبي تسعى لاقتراض ما لا يقل عن 122.5 مليون دولار لتمويل مشروع فندقي

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر اليوم الاثنين إن مجموعة ميدان في دبي -إحدى كبرى شركات تطوير منشآت الضيافة والترفيه بالإمارة- تسعى للحصول على قرض مجمع لا تقل قيمته عن 450 مليون درهم (122.5 مليون دولار) لتمويل مشروع فندقي.

وتبني ميدان عددا من المشروعات بالإمارة بما في ذلك قناة دبي الممتدة بطول ثلاثة كيلومترات بين الخليج التجاري بالإمارة والساحل إلى جانب مشروعات عقارية إضافية مجاورة لمضمار سباق الخيول الذي يستضيف كأس دبي العالمية لسباق الخيل.

وذكرت المصادر أن بنك دبي التجاري يقود المناقشات بخصوص الصفقة المحتملة وأشار أحد المصادر إلى أن من المتوقع استكمال التمويل قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مجموعة ميدان.

وفي مارس آذار وقعت ميدان اتفاقا للحصول على تمويل بقيمة 476 مليون دولار من بنك قطر الوطني ووحدته الإماراتية البنك التجاري الدولي لدعم الاستثمار في مشروعات جديدة. وحصلت الشركة أيضا على تمويل إسلامي قيمته مليار درهم في يونيو حزيران لتعزيز هيكل رأسمالها وتنويع قاعدة مستثمريها ودعم مشروعات جديدة.