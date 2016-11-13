الإمارات دبي الوطني يتوقع تباطؤ نمو قروض التجزئة لنحو 5% في 2017

من توم أرنولد

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي إنه يتوقع تراجع معدل نمو القروض لأنشطة التجزئة بما يصل للنصف إلى حوالي خمسة بالمئة في العام المقبل جراء التباطؤ في السوق.

ونمت القروض المصرفية للأفراد بنسبة عشرة بالمئة منذ نهاية 2015.

وقال سوفو ساركار نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للبنك "يتوقع معظم (الفاعلين) في القطاع معدل نمو في خانة الأحاد العام المقبل وآمل ان نستمر في الاستحواذ على حصة في السوق."

وتابع "هذا يرضينا في ظل التباطؤ النسبي في السوق."

وتضررت البنوك في الإمارات من ظروف تشغيل أصعب في أعقاب انهيار أسعار النفط التي أدت لزيادة مستويات الديون الرديئة فضلا عن تراجع هوامش صافي الفائدة.

وقال الرئيس التنفيذي شين نلسون في مؤتمر بالهاتف بمناسبة إعلان نتائج الربع الثالث من العام أن البنك يتوقع تزايد مخصصات خفض القيمة للأنشطة متناهية الصغر والمتوسطة والأفراد.

وقال ساركار إنه لا يتوقع زيادة رسوم انخفاض القيمة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "سنشهد 12 شهرا صعبة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مازال هناك بعض المعاناة ولكن تجاوزنا الأسوأ."

وقال إن بيانات مكتب الائتمان الاتحادي في الإمارات الذي تأسس العام الماضي ساعدت البنك علي تجاوز الضبابية الاقتصادية.