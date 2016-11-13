مصادر: مجموعة جيمس التعليمية بالإمارات تسعى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأحد إن مجموعة جيمس التعليمية وهي شركة أنشطة تعليم دولية تتخذ من دبي مقرا لها تسعى لجمع 500 مليون دولار من خلال قرض.

وقال أحد المصادر طالبا عدم نشر اسمه إن القرض سيستخدم جزئيا في إعادة تمويل قرض قائم مقوم بالدولار إضافة إلى سداد مدفوعات بالدولار.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مجموعة جيمس التعليمية.

والقرض لأجل ثلاث سنوات لكنه يتضمن مادة تتيح تمديده مرتين لفترة عام إضافي.

وقال المصرفيون إن بنك الإمارات دبي الوطني سيلعب دورا قياديا في صفقة القرض بمشاركة بنك أوروبي.

وحصلت مجموعة جيمس على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون دولار في وقت سابق من العام واستكملت قرضا إضافيا بقيمة ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) في 2015. وهذا القرض لأجل سبع سنوات وقدمته بنوك محلية حسبما ذكرت رويترز.