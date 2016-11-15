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نور بنك يستكمل قرضا إسلاميا مجمعا بقيمة 850 مليون درهم لمصرف عجمان

Tue Nov 15, 2016 8:19am GMT
 
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دبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نور بنك اليوم الثلاثاء إنه استكمل قرضا إسلاميا مجمعا بقيمة 850 مليون درهم (231.5 مليون دولار) لمصرف عجمان ومقره الإمارات العربية المتحدة.

وقال نور بنك إنه قاد التسهيل البالغة مدته عامان باعتباره المرتب الرئيسي المفوض ومتعهد تغطية الاكتتاب. وشارك في ترتيب القرض أيضا بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول ومصرف الشارقة الإسلامي والشركة العربية للاستثمار وبنك وربة وبنك البحرين الوطني.

وذكر نور بنك في بيان أن من المقرر استخدام القرض الإسلامي في دعم نمو مصرف عجمان في المستقبل. وكانت رويترز كشفت عن استكمال القرض في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 