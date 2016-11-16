هيرميس ترى اهتماما أجنبيا بأذون الخزانة المصرية

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض اليوم الأربعاء إن المجموعة ترى أن هناك اهتماما أجنبيا بأذون الخزانة المصرية.

وردا على أسئلة حول اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق من هذا الشهر قال عوض للصحفيين إن البنك يرى أن هناك دلائل على اهتمام المستثمرين بأذون الخزانة وهو الأمر الذي ستكون له أهمية بالغة للحكومة في زيادة حصيلة الأذون ودعم العملة المحلية.