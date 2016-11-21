بيان: أبوظبي التجاري يكمل قرضا مجمعا بقيمة 600 مليون دولار
دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك ولز فارجو المنسق لقرض بقيمة 600 مليون دولار إن بنك أبوظبي التجاري أكمل القرض المجمع البالغة مدته ثلاث سنوات.
ويعرض التسهيل الذي طُرح لبنوك آسيوية سعر فائدة بواقع 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).
وأغلق القرض في البداية عند 220 مليون دولار بعد عروض محدودة من خلال مشاركة سبعة بنوك قبل أن تتم إعادة طرحه في السادس من أكتوبر تشرين الأول مع استهداف جمع 500 مليون دولار من مجموعة أكبر من المستثمرين في آسيا.
وتجاوزت العروض حجم الطلب في نهاية المطاف وقرر بنك أبوظبي التجاري زيادة المبلغ النهائي إلى 600 مليون دولار.
وبنك أبوظبي التجاري الذي أسسته حكومةأبوظبي في 1985 حاصل على تصنيف A من وكالة ستاندرد آند بورز وA+ من وكالة فيتش.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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