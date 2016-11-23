مرتبون: الاتحاد تسعر صكوكا قيمتها 1.5 مليار دولار بربح 3.86%

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفادت وثيقة من البنوك المرتبة لإصدار صكوك لشركة الاتحاد للطيران اطلعت عليها رويترز أن الشركة الإماراتية سعرت الإصدار البالغة قيمته 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بمعدل ربح 3.86 بالمئة.