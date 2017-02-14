المدير المالي للدار العقارية الإماراتية يتوقع انخفاض المبيعات في 2017

أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قال جريج فيور المدير المالي لشركة الدار العقارية الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع مبيعات بقيمة ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2017 انخفاضا من 3.5 مليار في 2016.