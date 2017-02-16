مصادر تتوقع إصدار دبي سندات دولارية في الربع/1

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تصدر إمارة دبي سندات دولارية بحلول نهاية الربع الأول لكنها لم ترسل بعد أي طلبات رسمية للبنوك لتقديم مقترحات بخصوص ترتيب الإصدار.

وذكر أحد المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لسرية المسألة أن البنوك التي لعبت أدوارا رئيسية في ترتيب إصدارات سابقة لأدوات الدين من دبي سعت وراء الحصول على تفويض جديد.

وقال نفس المصدر أن من المرجح أن يزيد حجم الصفقة عن الحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وأحجم متحدث باسم دائرة المالية في دبي عن التعليق.

وقال مصرفي معني بأسواق رأس المال المدين في دبي إن الحكومة تتوخى الحذر فيما يتعلق باحتمال إصدار سندات جديدة. وأضاف "لديهم منحنى جيد نسبيا ومن ثم ينبغي ألا تكون لديهم مشكلة حين يريدون الإصدار."

والتقت إمارة أبوظبي مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا نهاية يناير كانون الثاني لكنها قد لا تقبل على أي إصدار دولي هذا العام وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز أمس الأربعاء.

وأقرب موعد استحقاق لأدوات دين دبي هو أجل استحقاق صكوك بقيمة 600 مليون دولار في مايو أيار المقبل. ومرتبو الصكوك التي صدرت في 2012 هم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك بروة وسيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.