قرض 125 مليون دولار للإمارات دبي الوطني مصر من الأوروبي للإنشاء

القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني-مصر في بيان اليوم الخميس إنه وقع اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على قرض ثانوي بقيمة 125 مليون دولار لتعزيز رأسمال البنك ودعم استراتيجية النمو.

وأوضح البيان أن حزمة التمويل تتكون من شريحتين "تتمثل الأولى في 50 مليون دولار ملتزمة الشريحة لتعزيز هيكل رأس المال من بنك الإمارات دبى الوطنى مصر ودعم استراتيجية نموه... أما الشريحة الثانية غير ملتزم بها تبلغ 75 مليون دولار."