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أرابتك دبي تتلقى الموافقة التنظيمية المبدئية على إعادة الرسملة

Wed Feb 22, 2017 6:04am GMT
 
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دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أرابتك للبناء في دبي اليوم الأربعاء إنها تلقت الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع المعنية بتنظيم سوق الأسهم على برنامجها لإعادة الرسملة.

وذكرت أرابتك أن الهيكلية المقترحة لبرنامج إعادة الرسملة تخضع "لانتهاء تدقيق البيانات المالية لأرابتك للسنة المالية 2016 وللموافقة النهائية من جانب الهيئة."

وكانت الشركة أعلنت في 13 فبراير شباط تفاقم خسائرها في الربع الأخير من العام الماضي وقال مجلس إدارتها إنه يسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) لإعادة رسملة الشركة.

وخسرت أسهم أرابتك 36.4 بالمئة من قيمتها منذ أن أعلنت الشركة نتائجها وكشفت عن خططها لإصدار الحقوق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 