أستر الإماراتية للرعاية الصحية تتفق على قرض 295 مليون دولار

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت أستر دي.إم للرعاية الصحية في بيان إنها اتفقت على تسهيل ائتماني قيمته 295 مليون دولار مع بنك أكسيس الهندي.

وقالت أستر ومقرها الإمارات العربية المتحدة إن لديها قرضا قائما قيمته 276 مليون دولار مع كونسورتيوم من ثمانية بنوك وإنها سحبت 176 مليون دولار من ذلك التسهيل.

وقال البيان إن القرض الجديد شروطه جذابة على نحو "لا يستطيع كونسورتيوم البنوك الثمانية الحالي مضاهاته".

كانت مصادر مصرفية أبلغت رويترز في مارس آذار أن أستر فاتحت بنوكها بشأن تغيير بعض شروط القرض المجمع القائم.

والشركة بصدد تدشين مستشفى في إمارة الشارقة وآخر في قطر وتعكف على مشاريع ستة مستشفيات أخرى في الخليج.