مصادر: أرابتك الإماراتية تطلب من بنوك إلغاء شروط دين

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدران مصرفيان مطلعان لرويترز إن شركة أرابتك القابضة المسجلة في دبي والتي أعلنت خسائر مجمعة بلغت 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) العام الماضي تطلب من بنوك إلغاء شروط على ديونها.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن الموضوع لم يعلن بعد، وهما على دراية مباشرة به، إن الشركة العقارية ظلت تجري محادثات مع الدائنين الرئيسيين على مدار الشهر الماضي لإلغاء حقوق البنوك في المطالبة بسداد الديون التي حصلت عليها الشركة.

وقال أحد المصدرين إن الطلب يأتي في الوقت الذي تسعى فيه أرابتك للتأكيد على أن إيرادات إصدار حقوق مزمع بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) ستذهب للشركة ولن تستخدم لتسوية مستحقات عليها مضيفا أن أرابتك لن تظل مخالفة لاتفاقات الدين بعد إصدار الحقوق.

وفي بيانها المالي لسنة 2016 قالت أرابتك التي تعاني خسائر إنها خالفت بعض اتفاقات الدين.

وقال المصدر إن بعض البنوك وافقت بشكل غير نهائي على طلب أرابتك إلغاء بنود خاصة بدينها.

وفي بيان لرويترز يوم الاثنين قالت أرابتك إن أي تطور جوهري بالشركة سيجري إعلانه للسوق بالتماشي مع قواعد الشفافية الخاصة بسوق دبي المالي.

لكن الشركة لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعاني أرابتك منذ أكثر من عامين من كساد في سوق مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج وتفاقمت مشكلاتها بفعل اتفاقات داخلية بين مساهمين وتغييرات في الإدارة العليا.