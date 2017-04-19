لمحة -سهم أرابتك يقفز بعد موافقة المساهمين على خطة إعادة رسملة

0645 جمت -

* سهم أرابتك العقارية المدرجة في دبي يقفز 8.9 بالمئة إلى 0.915 درهم بعد مرور 30 دقيقة على بدء التداول.

* المساهمون وافقوا أمس الثلاثاء على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) ويخططون لاستخدام رأس المال الموجود لإطفاء الخسائر المتراكمة.

* الشركة عينت رئيسا ماليا جديدا للمجموعة يوم الاثنين هو بيتر بولارد الذي سيشرف على برنامج إعادة الرسملة.

* السهم يواجه مقاومة فنية فورية عند مستوى الذروة الذي بلغه في مطلع أبريل نيسان والبالغ 0.959 درهم.