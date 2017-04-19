Tue 8 Aug 2017 | 22:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -سهم أرابتك يقفز بعد موافقة المساهمين على خطة إعادة رسملة

Wed Apr 19, 2017 7:27am GMT
 
[-] نص [+]

0645 جمت -

* سهم أرابتك العقارية المدرجة في دبي يقفز 8.9 بالمئة إلى 0.915 درهم بعد مرور 30 دقيقة على بدء التداول.

* المساهمون وافقوا أمس الثلاثاء على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) ويخططون لاستخدام رأس المال الموجود لإطفاء الخسائر المتراكمة.

* الشركة عينت رئيسا ماليا جديدا للمجموعة يوم الاثنين هو بيتر بولارد الذي سيشرف على برنامج إعادة الرسملة.

* السهم يواجه مقاومة فنية فورية عند مستوى الذروة الذي بلغه في مطلع أبريل نيسان والبالغ 0.959 درهم.

* مؤشر بورصة دبي يصعد 0.3 بالمئة. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 