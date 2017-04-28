الذراع النيجيرية لاتصالات الإماراتية تلتقي بمقرضين لبحث إعادة هيكلة دين

لاجوس 28 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك أكسيس إن الذراع النيجيرية لمجموعة اتصالات في أبوظبي تلتقي بمقرضين في لندن اليوم الجمعة لإجراء مباحثات بشأن إعادة هيكلة دين قيمته 1.2 مليار دولار.