مقدمة 1-ذراع اتصالات الإماراتية بنيجيريا تلتقي بمقرضين لبحث إعادة هيكلة دين

(لإضافة تفاصيل)

لاجوس 28 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك أكسيس هربرت ويجوي إن الذراع النيجيرية لمجموعة اتصالات في أبوظبي تلتقي بمقرضين في لندن اليوم الجمعة لإجراء مباحثات بشأن إعادة هيكلة دين قيمته 1.2 مليار دولار.

واتصالات نيجيريا هي أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية بين ضحايا نقص الدولار الذي يعاني منه النظام المالي في نيجيريا. ووقعت الشركة تسهيلا متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار مع 13 بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض بقيمة 650 مليون دولار وتمويل تحديث شبكتها لكنها تواجه الآن صعوبات في سداد الدين.

وقال ويجوي لمحللين خلال اتصال لمناقشة القرض ضمن نتائج الربع الأول "إنهم في لندن يعقدون اجتماعا في الوقت الذي نتحدث فيه. خلال الأسبوع القادم ستتضح أمامنا الرؤية أكثر إزاء كيفية المضي قدما (بشأن إعادة هيكلة الدين)".

واستثمرت عدة شركات بقوة في البلد الواقع في غرب أفريقيا في حقبة أسعار النفط المرتفعة لكنها تواجه صعوبات في سداد القروض أو الاستمرار في العمل حيث يعاني البلد المنتج للخام من انخفاض أسعار النفط العالمية التي أثرت على إيراداته وعملته واحتياطياته الدولارية.

وقال ويجوي إن البنوك بحاجة للتحقق من جميع الديون في دفاتر اتصالات، وبخاصة تلك المستحقة للدائنين التجاريين مثل آي.إتش.إس التي قالت إن اتصالات تدين لها بمبلغ 8.5 مليون دولار مستحقة منذ أكثر من 120 يوما منذ 31 ديسمبر كانون الأول.

وقال مصدر إن اتصالات طلبت من المقرضين تحويل الشرائح الدولارية من قروضها إلى النيرة لمساعدتها على التغلب على نقص العملة الصعبة في سوق المعاملات بين البنوك (الانتربنك) لكن المقرضين عارضوا هذه الفكرة.

وقال ويجوي إن عدة خيارات محل دراسة.

أضاف "أجرينا بعض إعادة الهيكلة المالية التي لم تكتمل بعد. نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الجميع".

وتحسنت السيولة الدولارية في نيجيريا في الآونة الأخيرة حيث يتدخل البنك المركزي في سوق التعاملات بين البنوك منذ فبراير شباط.