وزير: انهيار أليطاليا بشكل مفاجئ سيكون صدمة للاقتصاد الإيطالي

روما 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير الصناعة الإيطالي كارلو كاليندا اليوم الأحد إن انهيارا مفاجئا لشركة الطيران الوطنية أليطاليا التي تتكبد خسائر سيكون صدمة كبيرة لاقتصاد إيطاليا.

وتدخلت روما لإنقاذ الناقلة المتعثرة بقرض قصير الأجل يصل إلى 400 مليون يورو (436 مليون دولار) لمساعدة الشركة أثناء عملية سيتقرر خلالها بيعها أوتصفيتها.

وقال كاليندا في مقابلة مع تلفزيون سكاي تي.جي 24 "سيكون (الغلق المفاجئ) صدمة للناتج المحلي الإجمالي أشد كثيرا من التصور الذي ندرسه: فترة قصيرة تبلغ ستة أشهر يغطيها قرض قصير الأجل من الحكومة لحين إيجاد مشتر يستطيع تقديم الخدمات التي يحتاجها المسافرون الإيطاليون."

ولا تبدي شركات الطيران المنافسة اهتماما يذكر بشراء أليطاليا ورفض الدائنون إقراضها مزيدا من الأموال بعدما رفض العاملون فيها يوم الاثنين الماضي خطة إنقاذ كان سينتج عنها خفض الأجور وإلغاء 1700 وظيفة.