مصادر: مجموعة دبي تطلب من دائنين خفض مدفوعات مقابل تسوية مبكرة

من توم أرنولد

الرياض 3 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مجموعة دبي، شركة الاستثمار المملوكة لحاكم الإمارة، طلبت من الدائنين خفض مدفوعات دين يستحق في 2024 في مقابل تسوية مبكرة.

كان الشركة انتهت من إعادة هيكلة دين بنحو ستة مليارات دولار في 2014 مع موافقة المقرضين على تمديد أجل الدين المضمون إلى ديسمبر كانون الأول 2016 والقروض غير المضمونة إلى ديسمبر كانون الأول 2024. ومن المقرر سداد دين آخر بأربعة مليارات دولار بعد موافقة الدائنين.

وقالت المصادر إن الشركة عرضت في الأيام القليلة الماضية على المقرضين نحو 29 سنتا للدولار في مقابل التسوية المبكرة للدين المستحق في 2024 لكن المصادر امتنعت عن الإفصاح عن قيمة المبلغ.

وسيحصل الدائنون الذين يرفضون العرض على عائد أعلى في 2024.

وامتنعت دبي القابضة الشركة الأم لمجموعة دبي عن التعقيب.

ومجموعة دبي واحدة من بين عدد من الكيانات المرتبطة بحكومة دبي والتي اقترضت مبالغ كبيرة من البنوك لتمويل سلسلة من الاستحواذات خلال سنوات الطفرة الاقتصادية بين عامي 2006 و2008.

والدائنون الحاليون أغلبهم بنوك محلية مثل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي وهو من أكبر المنكشفين على ديون الشركة.

وباعت مجموعة دبي أصولا في السنوات الأخيرة بما في ذلك حصة تبلغ 48.4 بالمئة في بنك الاستثمار شعاع كابيتال المدرج في دبي إلى مجموعة أبوظبي المالية في يونيو حزيران 2016.