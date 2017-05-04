مصادر: أبوظبي التجاري يخطط لإصدار سندات دولارية بالحجم القياسي

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا

الرياض 4 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، يخطط لإصدار سندات دولارية ممتازة غير مضمونة.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وقال أحد المصادر إنه جرى تفويض أربعة بنوك على الأقل بترتيب الإصدار.

وامتنع بنك أبوظبي التجاري عن التعقيب حين اتصلت به رويترز.

وينضم إصدار السندات الجديد إلى سلسلة إصدارات لأدوات الدين من بنوك في الخليج، إذ يعتزم البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الكويت الوطني جمع تمويلات من الأسواق الدولية وفق ما ذكرته رويترز.

ويتزايد اعتماد الدول والبنوك والشركات في مجلس التعاون الخليجي على أسواق الدين العالمية لدعم خزائنها التي تضررت بفعل هبوط أسعار النفط في أواخر 2014.

وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز على هامش مؤتمر اليورومني في السعودية هذا الأسبوع إن الوكالة تتوقع المزيد من إصدارات الدين من المؤسسات المالية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وذكر أن السيولة في وضع أفضل عما كانت عليه في أوائل 2016 لكن البنوك لا تزال تواجه بعض المصاعب مثل متطلبات بازل 3 ومعدلات القروض المتعثرة لذا ربما تظل بحالة إلى التمويل.

وبنك أبوظبي التجاري مصدر منتظم لأدوات الدين في الأسواق الدولية وجمع نحو مليار دولار هذا العام عبر إصدارين لسندات فورموزا بقيمة 750 مليون دولار و230 مليون دولار.