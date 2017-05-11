دانة غاز تبدأ محادثات إعادة تمويل صكوك بقيمة 700 مليون دولار

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية لإنتاج الطاقة في بيان اليوم الخميس إنها بدأت محادثات إعادة تمويل مع حملة صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار والتي تستحق في أكتوبر تشرين الأول هذا العام.

كانت الشركة، التي تواجه نقصا في السيولة بعدما لم تتسلم مستحقات من استثمارات في مصر وكردستان، قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن خطة لبدء محادثات بخصوص إعادة هيكلة الصكوك التي صدرت في مايو أيار 2013.

وأثار نقص المتحصلات مخاوف بشأن قدرة الشركة على سداد الصكوك الدولارية على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما فرض ضغوطا نزولية على سعر الديون الإسلامية القائمة على الشركة.

وامتنع باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لدانة غاز عن الرد على أسئلة تتعلق بوضع محادثات إعادة الهيكلة خلال مؤتمر بالهاتف اليوم.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة الصحفيين بعد أن نشرت الشركة نتائج أعمال الربع الأول أنها سددت في أبريل نيسان قرضا مستحقا بقيمة 60 مليون دولار لمشروع حقل الزوراء للغاز في الإمارات كي تتجنب الإخلال بتعهد يخص التسهيل.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق صافي ربح قدره 11 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار مقارنة مع ستة ملايين دولار لنفس الفترة قبل عام. وقالت الشركة إن الأرباح زادت أربعة ملايين دولار على أساس فصلي لأسباب من بينها زيادة الإنتاج لاسيما في مصر وارتفاع أسعار البيع الفعلية.

ولدانة مستحقات بنحو مليار دولار لدى مصر وحكومة إقليم كردستان العراق. وبلغ صافي السيولة النقدية والأرصدة المصرفية للشركة بنهاية مارس آذار 298 مليون دولار بما يقل طفيفا عن مستواه البالغ 302 مليون دولار بنهاية العام الماضي.