تالكس الإماراتية تجري محادثات مع بنوك بشأن تسهيل لرأس المال العامل

من هديل الصايغ وديفيد باربوشيا

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال ستيليانوس تسوكتوريدس المدير العام لشركة الطويلة لسحب الألومنيوم (تالكس) لرويترز إن الشركة تجري محادثات مع بنوك دولية ومحلية بخصوص تسهيل لتمويل رأس المال العامل.

بدأت تالكس التشغيل منذ أقل من عام وتمتلك وتدير مصنعا لسحب الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي.

وقال مصدر مطلع علي المناقشات في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إن الشركة تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض من المتوقع أن يكون في حدود 150 مليون دولار.

ويحل القرض محل تمويل مؤقت جمعته الشركة في عام 2014 ويستحق في الصيف. وقال المصدر إن المجموعة المصرفية التي تدعم هذا القرض شملت بنوكا من أبوظبي ودبي.