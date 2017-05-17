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وثيقة: فرع لبنك صيني في دبي يصدر سندات بقيمة 500 مليون يورو

Wed May 17, 2017 4:34pm GMT
 
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دبي 17 مايو أيار (رويترز) - أصدر فرع دبي لبنك الصين الصناعي والتجاري (آي.سي.بي.سي) سندات بقيمة 500 مليون يورو (556 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات بسعر فائدة معوم عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك منطقة اليورو (يوريبور) بحسب ما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة اليوم الأربعاء.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي، الذي أعلن في وقت سابق اليوم، في نطاق 75-80 نقطة أساس فوق يوريبور. وتجاوزت طلبات الاكتتاب في السندات 1.5 مليار يورو بحسب الوثيقة.

ويقوم بترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا وآي.سي.بي.سي (آسيا) وأي.سي.بي.سي انترناشونال وستاندرد تشارترد وإنضم إليهم سيتي جروب وكريدي أجريكول كمديري دفاتر.

(الدولار= 0.8994 يورو) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 