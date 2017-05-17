وثيقة: فرع لبنك صيني في دبي يصدر سندات بقيمة 500 مليون يورو

دبي 17 مايو أيار (رويترز) - أصدر فرع دبي لبنك الصين الصناعي والتجاري (آي.سي.بي.سي) سندات بقيمة 500 مليون يورو (556 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات بسعر فائدة معوم عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك منطقة اليورو (يوريبور) بحسب ما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة اليوم الأربعاء.