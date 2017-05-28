مصادر: دريك اند سكل دبي ستجنب نحو مليار درهم لسداد الديون

من هديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 28 مايو أيار (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات تتوقع توافر تدفقات نقدية بنحو مليار درهم (272 مليون دولار) على مدى الأعوام الأربعة المقبلة وذلك لأغراض سداد الديون.

كانت شركة البناء التي تتكبد خسائر قد أرسلت اتفاقات عدم إفشاء إلى مقرضيها في ابريل نيسان قبيل اجتماعات مقررة لمناقشة إعادة جدولة مدفوعات ديون قائمة ونيل الدعم على خطة أعمالها التي تغطي الفترة من 2017 إلى 2021.

تعاني الشركة التي مقرها دبي في ظل ضغوط على سوق الإنشاءات بالخليج مع قيام الحكومات بكبح الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في أعقاب انخفاض أسعار النفط.

وبحسب المصادر التي اطلعت على خطة الشركة واشترطت عدم كشف هويتها نظرا لعدم علنية الأمر فإن دريك اند سكل تقدر التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون على مدى الأعوام الأربعة المقبلة بنحو 956 مليون درهم ستستخدم جزئيا لسداد 2.6 مليار درهم من الديون الممولة و699 مليون درهم من تكاليف الفائدة.

ولم ترد دريك اند سكل على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال دائن مطلع على خطة دريك اند سكل لرويترز إنه كان على الشركة أن تسلط مزيدا من الضوء على الطريقة التي ستقلص بها ديونها.

وقال "كان هناك القليل جدا الذي يبعث على ارتياح الدائنين.. كنا نود بعض المعلومات عن خطتها لسداد الديون ولتقليصها.