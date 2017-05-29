مصادر: دبي ستجمع نحو 500 مليون دولار عبر قرض في أول مرحلة لتمويل توسعة المترو
دبي 29 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن حكومة دبي من المتوقع أن تجمع الأموال اللازمة لتوسعة شبكة مترو الإمارة مع قرض مبدئي بنحو 500 مليون دولار ستتبعه في وقت لاحق قروض أخرى بضمان وكالات ائتمان الصادرات.
وأضافت المصادر أن دائرة المالية في دبي ستخاطب بنوكا على مدى الأسبوعين القادمين للحصول على قرض لأجل خمس سنوات، وهي نصف مدة استحقاق حزمة قروض ناقشتها الحكومة في وقت سابق مع بنوك ووكالات ائتمان صادرات.
وحينما خاطبت الحكومة بنوكا حول تمويل توسعة المترو العام الماضي طلبت تمويلا قدره 2.8 مليار دولار كان سيشمل قروضا بضمان وكالات ائتمان الصادرات لأجل 18 عاما وقرضا تجاريا لأجل عشر سنوات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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