مصادر: دبي ستجمع نحو 500 مليون دولار عبر قرض في أول مرحلة لتمويل توسعة المترو

دبي 29 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن حكومة دبي من المتوقع أن تجمع الأموال اللازمة لتوسعة شبكة مترو الإمارة مع قرض مبدئي بنحو 500 مليون دولار ستتبعه في وقت لاحق قروض أخرى بضمان وكالات ائتمان الصادرات.

وأضافت المصادر أن دائرة المالية في دبي ستخاطب بنوكا على مدى الأسبوعين القادمين للحصول على قرض لأجل خمس سنوات، وهي نصف مدة استحقاق حزمة قروض ناقشتها الحكومة في وقت سابق مع بنوك ووكالات ائتمان صادرات.