اتصالات الإماراتية تنسحب من نيجيريا بعد انهيار محادثات قرض

أبوظبي 10 يوليو تموز (رويترز) - قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لاتصالات لرويترز اليوم الاثنين إن الشركة الإماراتية أنهت اتفاق إدارة مع ذراعها النيجيرية ومنحت الوحدة مهلة لخروج العلامة التجارية من نيجيريا.

وتدخلت الجهات الرقابية في نيجيريا الأسبوع الماضي لإنقاذ اتصالات نيجيريا من الانهيار بعد فشل المحادثات مع مقرضيها لإعادة التفاوض بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار.

وأضاف دويدار في مقابلة أن جميع المساهمين الإماراتيين في اتصالات نيجيريا تخارجوا من الشركة وانسحبوا من مجلس الإدارة والإدارة.