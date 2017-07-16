دانة غاز تصف قرارات محكمة بريطانية بشأن صكوكها بالإيجابية

دبي 16 يوليو تموز (رويترز) - وصفت دانة غاز المدرجة في أبوظبي قرارات للمحكمة العليا في لندن بالإيجابية مع سعي الشركة لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار قائلة إنها أضحت مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الخامس من يوليو تموز أيدت المحكمة العليا أمر المنع الوقتي الذي يمنع حاملي الصكوك، التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول، من إنفاذ دعاوي بحق الشركة.

لكنها فرضت قيودا على مبيعات الأصول لدانة غاز وقدرتها على جمع مزيد من الديون أو دفع توزيعات أرباح. وأمرت المحكمة دانة غاز بإلغاء أمر قضائي في محكمة في إمارة الشارقة، حيث تسعى لإثبات أن الصكوك مخالفة للقانون، والسعي لوقف الاجراءات هناك.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد تعليقا على قرار محكمة لندن "نجحت دانة غاز في جميع دفوعها القانونية التي اعتمدت عليها وأيدت المحكمة استمرار نفاذ الأمر القضائي المؤقت حتى موعد الجلسة المقررة في سبتمبر (أيلول).

"وانتهى القاضي الانجليزي فيما يخص الدفعين الرئيسيين لتأييد الأمر القضائي بموجب القانون الانجليزي إلى أن دانة غاز تمتلك دعوى جديرة بالنظر وأن ميزان العدالة يميل لصالح دانة غاز. وتجدر الإشارة إلى أن دانة غاز لم تكن بحاجة لتحصين هذا الأمر."

وأشارت إلى أن القاضي أمر دانة بالسعي إلى إلغاء أمر المنع الصادر من المحكمة في الإمارات.