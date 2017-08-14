وثيقة: مراس القابضة تصدر صكوكا خاصة بقيمة 200 مليون دولار

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت وثيقة أن مراس القابضة، وهي شركة تطوير عقاري مملوكة لحكومة دبي، سعرت اليوم الإثنين صكوكا بقيمة 200 مليون دولار في إعادة فتح إصدار لصكوك بقيمة 400 مليون دولار باعتها في طرح خاص في نهاية مايو أيار.