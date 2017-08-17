الحكومة الألمانية تدعو لسرعة إنهاء صفقة اير برلين

برلين 17 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول حكومي كبير اليوم الخميس إن الحكومة الألمانية تريد من إدارة اير برلين التي طلبت إشهار إفلاسها إبرام صفقة سريعة لبيع أصولها إلى شركات طيران أخرى.

وقال ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد لرويترز ”كل الأطراف مدعوة الآن للتفاوض سريعا لكن بمسؤولية.“

وقال ماخنيج إن برلين أبلغت المفوضية الأوروبية بقرارها منح الشركة قرضا تجسيريا قيمته 150 مليون يورو للسماح لها بمواصلة تسيير رحلاتها لثلاثة أشهر. وأضاف أن الحكومة تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطوة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)