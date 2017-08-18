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#AE Debt News
18 آب أغسطس 2017 / 10:16 / منذ شهرين

نقابة تقول مستقبل نيكي التابعة لاير برلين غير واضح

صحفيو رويترز

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فيينا 18 أغسطس آب (رويترز) - قال الممثلون النقابيون لوحدة نيكي ايرلاينز النمساوية التابعة لاير برلين إن مستقبل الوحدة غير واضح وإنهم يأملون في دعم من الحكومة النمساوية إذا نفدت أموال الوحدة.

كانت الاتحاد للطيران اتفقت في يونيو حزيران على شراء شركة الطيران الفاخر من اير برلين، التي طلبت إشهار إفلاسها هذا الأسبوع، لكن الصفقة لم تُغلق بعد. ونيكي ليست جزءا من إجراءات إشهار إفلاس اير برلين.

وقال بيتر ستاتمان ممثل النقابة إن كل تحويلات الأموال من ألمانيا قد تمت حتى الآن. وأضاف ”الاختبار التالي سيكون الرواتب (المتوقعة) نهاية أغسطس“ آب.

وأوضح أن النقابة تأمل أن تقدم الحكومة الدعم إذا تحققت أسوأ المخاوف مضيفا ”نحن بالفعل على اتصال.“

وقال وزير النقل النمساوي إن الحكومة ستسعى إلى إيجاد حل في حالة إشهار إفلاس نيكي. وقال الوزير يورج ليختفريد ”لن نترك أحدا في العراء.“ (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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